Ouro fecha em queda enquanto monitora tensões EUA-China

O ouro fechou em queda nesta quarta-feira, 19, em meio a uma menor preocupação com as tensões entre Estados Unidos e China. Na terça-feira, 18, o presidente americano, Donald Trump, confirmou que vai se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping, no fim deste mês.

O ouro para entrega em agosto fechou em queda de 0,14%, em US$ 1.348,80 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A reunião entre Trump e Xi na cúpula do G20, no fim de junho, ainda era incerta. Segundo o presidente americano, caso o encontro não ocorresse, tarifas americanas seriam elevadas à China. Mas, na quarta, ele confirmou via Twitter que terá uma “reunião estendida” com Xi na ocasião.

Com isso, o líder republicano aliviou as tensões em relação ao conflito. Nesta quarta, além disso, o representante comercial americano, Robert Lighthizer, confirmou que vai se encontrar com autoridades chinesas na ocasião, assim como o secretário de Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin – os dois lideram a delegação que negocia com a China. Lighthizer afirmou não saber, no entanto, quando as tratativas bilaterais formais serão retomadas.