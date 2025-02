Ouro fecha em queda, em sinal de correção, mas encerra 8ª semana consecutiva de alta

O contrato futuro do ouro fechou em leve queda nesta sexta-feira, em meia a possível correção após os ganhos da sessão anterior e com investidores atentos a um possível acordo para o fim da guerra na Ucrânia.

O ouro para abril fechou com queda de 0,09%, a US$ 2.953,20 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). O metal dourado encerrou sua oitava semana consecutiva em alta, avançando 1,80% nos últimos sete dias.

Na semana passada, a demanda por fundos negociados em bolsa lastreados em ouro esteve a caminho do maior aumento semanal de participações desde 2023. Nos últimos três dias de negociação, o maior ETF de ouro do mundo registrou entradas de mais de 20 toneladas métricas, afirmam os analistas do Commerzbank

“Esse é um sinal de que os investidores estão cada vez mais dispostos a pagar para se expor a uma alta que está se aproximando de US$ 3.000 por onça-troy e, muito provavelmente, mais além”, diz Ole Hansen, do Saxo Bank.

Para Michael Brown, da Pepperstone, a marca de US$ 3.000 pode ser um ponto-chave para reavaliar a dinâmica da commodity e talvez obter algum lucro, mas a dinâmica de alta deve continuar com a demanda por ativos de segurança. “As ameaças de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, a incerteza comercial e econômica persistente e as tensões geopolíticas estão apoiando a fuga para ativos como o ouro”, explica ele.

*Com informações da Dow Jones Newswires