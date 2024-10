Ouro fecha em queda, em meio a falas do Fed e expectativa sobre juros nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2024 - 14:53 Para compartilhar:

O ouro fechou a sessão desta quarta-feira (9) em leve queda, monitorando as tensões no Oriente Médio. O fortalecimento do dólar ante rivais e a alta dos juro dos Treasuries também pressionam o preço da commodity.

O ouro para dezembro fechou em queda de 0,35%, a US$ 2.626,00 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Os juros dos Treasuries e o dólar ampliaram ganhos após Lorie Logan, uma das dirigente regionais do Federal Reserve (Fed), alertar que a desaceleração da inflação do país pode perder força e tornar mais lenta a redução nos juros americanos, o que pressionou o metal precioso.

As expectativas do mercado agora mudaram para um ritmo mais gradual de flexibilização da política monetária este ano, afirmam os analistas do banco holandês ING, em nota. Os traders estão agora projetando 50 pontos-base de cortes para 2024, abaixo das expectativas de 75 pontos-base de cerca de duas semanas atrás, diz o ING.

Em geral, as taxas de juros têm uma correlação negativa com os preços do ouro, já que taxas mais altas diminuem o apelo de metais preciosos que não rendem juros.

Por enquanto, o ouro permanece em uma posição instável, já que os investidores observam atentamente as atas do Fed e os próximos dados de inflação – eventos que podem ser fundamentais para determinar a direção do ouro nas próximas semanas, explica a analista de mercado sênior da XS.com, Rania Gule. *Com informações da Dow Jones Newswires.