Ouro fecha em queda, diante da menor busca por segurança

O contrato de ouro fechou em baixa nesta segunda-feira, 11, em um ambiente de menor busca por segurança entre investidores. Com isso, mesmo o recuo do dólar ante outras moedas fortes não foi suficiente para reverter o movimento.

O ouro para abril fechou em queda de 0,62%, a US$ 1.291,10 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O ouro corrigiu com isso parte da alta de 1,03% da sessão da sexta-feira, quando os temores de desaceleração econômica global levaram mais investidores a buscar o metal. Hoje, em dia positivo para os mercados acionários em geral, houve menor busca por segurança.

Além disso, o metal foi apoiado pela declaração veiculada no domingo pelo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, de que neste momento não era necessário haver ajustes nos juros. Um aperto monetário tende a pressionar o metal, já que nesse caso ele concorre com ativos que pagam retornos, como os Treasuries.

De acordo com analistas, o ouro pode se consolidar perto dos níveis atuais nos próximos dias. Segundo Carlo Alberto de Casa, analista da ActivTrades, o papel dos bancos centrais permanece crucial para a trajetória do metal. Com isso, investidores podem esperar mais sinais do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do Banco Central Europeu (BCE) antes de ter uma perspectiva mais clara. (Com informações da Dow Jones Newswires)