Ouro fecha em queda, de olho em China e em compasso de espera por CPI nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/02/2023 - 16:05 Compartilhe

O contrato futuro do ouro fechou em queda nesta sexta-feira, 10, com investidores de olho na demanda Chinesa, em meio às dúvidas sobre o ritmo da reabertura econômica, e em compasso de espera pelo índice de inflação ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, a ser divulgado na próxima semana. As negociações também foram influenciadas pela alta valorização do dólar no exterior.





Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega marcada para abril encerrou a sessão com recuo de 0,21%, a US$ 1.874,50 a onça-troy, desvalorização de 0,17% na semana.

Segundo o Commerzbank, a perda de força do ouro corresponde a uma “correção pronunciada”, transformando o otimismo anterior dos investidores em cautela frente a incertezas sobre reabertura da China e a política monetária dos Estados Unidos.

A SPI Asset Management analisa que existe uma “falta de convicção sobre a magnitude” da recuperação e crescimento da economia chinesa. “Muitos traders locais agora esperam que a recuperação do consumo doméstico seja mais lenta do que esperado, considerando os efeitos devastadores do mercado imobiliário e o legado de três anos da política de controle da covid-19”.





Analista da Oanda, Edward Moya afirma que investidores também aguardam a divulgação de dados da inflação nos Estados Unidos, na próxima semana. Na viso de Moya, existem riscos de que o relatório possa “complicar apostas” sobre qual nível de aperto monetário o Fed deve atingir, o que manteria o ouro vulnerável. “Se a liquidação do mercado de títulos continuar, o dólar vai subir e isso deve derrubar os preços do ouro”, avalia.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias