Ouro fecha em queda, com valorização do dólar na véspera de decisão sobre juro

O ouro fechou em queda na sessão desta terça-feira, 20, em meio a um relativo fortalecimento do dólar ante outras moedas fortes. A divisa americana ganha alguma força na véspera do anúncio da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) sobre juros, já que um aumento dos Fed Funds de 0,25 ponto porcentual já é amplamente aguardado pelo mercado.

A valorização do dólar torna o ouro, cotado na divisa americana, menos acessível para detentores de outras moedas. Além disso, taxas de juros mais altas tornam o metal amarelo menos atrativo diante de ativos que oferecem rendimento.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de ouro para abril fechou em queda de US$ 5,90 (-0,45%), a US$ 1.311,90 por onça-troy.

Apesar do fechamento com variação negativa, um relatório sobre metais preciosos do Commerzbank afirma que “o alto nível de interesse comprador demonstrado por investidores de ETFs (fundos de índice comercializados como ações) deve provavelmente evitar que o preço do ouro escorregue para baixo da marca psicologicamente importante de US$ 1.300,00 por onça-troy”. (Com informações da Dow Jones Newswires)