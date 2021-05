Ouro fecha em queda com realização de lucros e alta nos juros dos Treasuries

O ouro fechou em queda nesta quinta-feira, em um movimento de realização de lucros após ter encerrado a sessão de quarta-feira no maior nível desde 6 de janeiro. Além disso, a commodity foi pressionada pela alta nos juros dos Treasuries, em meio à divulgação de indicadores econômicos dos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange, o ouro com entrega prevista para junho caiu 0,29%, a US$ 1895,7 a onça-troy.

Na quarta-feira, o meta havia fechado acima da marca de US$ 1.9000 a onça-troy pela primeira vez desde janeiro.

“A queda dos preços foi desencadeada pela valorização do dólar e pelo aumento dos rendimentos dos títulos americanos, aos quais o ouro ainda responde com sensibilidade”, afirma o analista Carsten Fritsch, do Commerzbank.

Durante a sessão, o dólar chegou a subir ante pares, mas recuava no começo da tarde em Nova York.

A renda fixa americana, por sua vez, opera na expectativa por dados de inflação dos EUA que serão divulgados na sexta-feira, em meio ao debate sobre a pressão de preços e o possível impacto disso na política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

