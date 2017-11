Ouro fecha em queda com perspectiva de que Fed elevará juros gradualmente

O ouro caiu nesta quinta-feira, 30, após dados do Departamento do Comércio mostrarem que os gastos com consumo nos Estados Unidos em outubro ficaram estáveis enquanto os salários aumentaram, sugerindo que a economia terá um novo trimestre de crescimento forte.

O contrato para fevereiro negociado na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 0,73%, a US$ 1.276,70 por onça-troy.

Os preços do metal têm caído desde que bateram US$ 1.300,00, considerado um nível crucial técnico e psicologicamente para muitos investidores.

O ouro foi pressionado por dados econômicos que, segundo analistas, devem manter o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) com a postura de elevar os juros gradualmente. O metal precioso sofre para competir com ativos atrelados a juros, como os Treasuries, conforme os custos de empréstimo sobem.

Alguns analistas dizem que novas pistas sobre os planos do Fed também podem afetar os preços do ouro até o fim do ano. Fonte: Dow Jones Newswires.