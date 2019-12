Ouro fecha em queda, com menor busca por segurança em meio a otimismo comercial

Os contratos futuros do ouro fecharam em queda nesta quinta-feira, 12, em meio a uma menor busca por segurança no mercado internacional, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter sinalizado que as discussões comerciais com os chineses têm avançado.

O ouro para dezembro fechou em queda de 0,18%, em US$ 1.466,70 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Trump escreveu em sua conta oficial do Twitter, nesta manhã, que o EUA estão “chegando muito perto de um grande acordo” com a China.

O Wall Street Journal também noticiou, com base em relatos de fontes, que os americanos ofereceram cancelar uma rodada de aumento tarifário ao país asiático marcada para domingo e remover tarifas existentes em até 50% sobre US$ 360 bilhões em bens chineses.

O Commerzbank destaca que, após o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) ter mantido os juros inalterados nos EUA ontem, sua equipe de economistas espera pelo menos mais um corte nas taxas dos Fed funds em 2020. “Isso seria uma boa notícia para o ouro, em nossa visão”, afirma o analista de metais Daniel Briesemann.