Ouro fecha em queda com menor busca por segurança e otimismo comercial

Os contratos futuros do ouro fecharam em leve queda nesta terça-feira, 17, com investidores internacionais em compasso de espera por novidades sobre o acordo entre Estados Unidos e China que, segundo relatos do governo americano, estaria mais próximo de ser assinado. Os investidores acompanham com cautela os relatos que sugerem prosseguimento do acordo.

O ouro para dezembro fechou em queda de 0,02%, em US$ 1.474,00 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Nesta terça, a Bloomberg informou que a China planeja reiniciar as compras de etanol dos EUA, para cumprir o acordo comercial e comprar entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões por ano em produtos agrícolas americanos.

O governo chinês também considera reorientar o comércio que atualmente passa por Hong Kong para os portos do continente, permitindo que cerca de US$ 10 bilhões por ano em mercadorias transportadas dos Estados Unidos para lá fossem diretamente estocadas no continente, aumentando a contagem de importações.

As notícias sobre avanços no comércio entre as maiores potencias mundiais aumenta o apetite por ativos de maior risco, deixando ativos mais seguros, como o ouro, em compasso de espera.

“O ouro está se mantendo no atual ambiente de mercado, caracterizado pelo apetite por alto risco. Um fator de apoio provavelmente é o dólar americano, que se depreciou um pouco ontem”, disse Daniel Briesemann, analista de commodities do Commerzbank.

Nesta terça, porém, o dólar avançou ante outras moedas principais, durante o pregão do metal, o que tende a pressionar o ouro ao torná-lo mais caro para os detentores de outras divisas.