Ouro fecha em queda com menor busca por segurança com recuo na tensão EUA-Irã

Os contratos futuros do ouro fecharam em queda nesta quarta-feira, 8, em meio ao recuo nas tensões entre os Estados Unidos e o Irã, após o país persa ter atacado ontem bases no Iraque que abrigam tropas americanas. A ação iraniana foi uma resposta ao assassinato do general Qassim Suleimani, que comandava as forças Quds, da Guarda Revolucionária do Irã.

Com isso, o ouro para fevereiro caiu 0,90%, a US$ 1.560,2 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O alívio no conflito entre os dois países, que já era sentido pelo mercado, se consolidou após um pronunciamento do presidente americano, Donald Trump, no início da tarde.

O líder da Casa Branca disse que vai impor sanções econômicas adicionais ao Irã “imediatamente”, mas afirmou que o país persa “parece estar se resignando, o que é uma coisa boa”.

“Os EUA e Irã parecem evitar um conflito maior”, analisa o BBVA.

Ontem, logo após o lançamento dos mísseis iranianos contra as bases de Al Asad e Erbil, o chanceler do Irã, Mohammad Javad Zarif, foi ao Twitter dizer que o país não buscava “escalada do conflito ou guerra” e Trump escreveu que estava “tudo bem”.

O Western Union ressalta que os ataques do Irã não deixaram nenhuma vítima e que a “ordem” foi restaurada nos mercados após o medo inicial de uma crise maior. “O mercado continua com esperanças de que a troca de golpes entre Washington e Teerã não se deteriore em um grande conflito militar”, comenta Joe Manimbo, analista sênior de mercado do banco.