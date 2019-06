Ouro fecha em queda com menor busca por segurança após fala de Mnuchin

O contrato futuro de ouro fechou em baixa nesta quarta-feira, 26, com ambiente de menor busca por segurança desde que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que americanos e chineses estão próximos de um acordo comercial.

O ouro para agosto fechou em queda de 0,23%, a US$ 1415,40 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Pela manhã, Mnuchin, em entrevista à emissora CNBC, disse que o acordo comercial entre EUA e China está “90% completo”. Os líderes dos dois países vão se reunir às margens do G20, que ocorre nos dias 28 e 29 deste mês, em Osaka, no Japão. A melhora no ambiente de negócios tende a pressionar as cotações de ouro, considerado um ativo seguro.

Para o vice-presidente executivo da GoldMining Inc, Jeff Wright, o ouro deve “se manter na faixa de US$ 1.400” a onça-troy nas próximas semanas. Com informações da Dow Jones Newswires