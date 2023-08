Ouro fecha em queda, com maior demanda por Treasuries e dólar fortalecido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2023 - 15:41 Compartilhe

O ouro fechou nesta terça-feira, 8, em queda e estendeu as perdas de segunda-feira, enquanto investidores seguem cautelosos com a possibilidade do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aumentar os juros mais uma vez na reunião de setembro, com alta demanda por Treasuries longos e dólar fortalecido.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em baixa de 0,48%, a US$ 1.960,50 por onça-troy.

Segundo a Oanda, a alta do dólar desta terça justifica mais um dia de enfraquecimento do metal precioso.

Além disso, ele avalia que o mercado tem reagido às falas da diretora do Federal Reserve, Michelle Bowman, que indicou na segunda-feira que novos apertos monetários serão necessários para o Fed voltar a inflação à meta de 2% ao ano no longo prazo. “Ainda há uma incerteza considerável sobre quanto tempo as taxas permanecerão altas e com que rapidez elas cairão quando finalmente o fizerem. Isso continua sendo um vento contrário significativo para o ouro”, disse, em nota.

Segundo a empresa, a queda desta terça foi contida quando comparada à retração dos demais metais, porque os dados decepcionantes da balança comercial chinesa fizeram com que alguns investidores apelassem para o ativo de segurança.

Para a Capital Economics, o recuo no preço do ouro visto nas últimas semanas é justificado pelo menor interesse de investidores em buscar um porto-seguro, já que os grandes temores enfrentados no primeiro semestre, como a crise do teto da dívida dos EUA e as turbulências bancárias, parecem estar chegando ao fim.

