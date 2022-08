Ouro fecha em queda, com juros dos Treasuries em alta e Fed no radar

Estadão Conteúdo 31/08/2022 - 15:16 Compartilhe

O ouro caiu novamente nesta quarta-feira, 31, pressionado pelo avanço dos rendimentos dos Treasuries, que sobem em meio à continuidade da postura hawkish de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Nesta quarta, o mercado acompanhou comentários da presidente da distrital em Cleveland, Loretta Mester.

O ouro para dezembro terminou em baixa de 0,58%, em US$ 1.726,2 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Mester afirmou que é muito cedo ainda para concluir que a inflação nos EUA já atingiu o pico, ressaltando que o Fed tem mais trabalho pela frente para controlar os preços.

Segundo ela, o combate à inflação nos EUA será longo e o Fed precisa continuar elevando seus juros básicos.

“O ouro está lutando, pois as pressões inflacionárias manterão todos os principais bancos centrais com uma postura agressiva de aperto da inflação. O aumento dos rendimentos de títulos globais é a ‘kryptonita’ para ouro e essa tendência pode durar um pouco mais. Eventualmente, veremos as preocupações recessivas globais limitarem os ciclos de aperto e isso deve ser o necessário para o retorno dos touros de ouro”, analisa Edward Moya, da Oanda.