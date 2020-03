Ouro fecha em queda com investidores esperançosos com pacote de ajuda dos EUA

O contrato futuro de ouro fechou em queda nesta sexta-feira, 27, mas terminou a semana com alta de mais de 9%, com os investidores assimilando o pacote de estímulo econômico trilionário aprovado pelos Estados Unidos para mitigar a crise provocada pelo coronavírus. O vírus avança pelo território americano – que agora toma a liderança mundial em número de casos de covid-19 – e também pelo mundo todo, mas investidores hoje não buscaram a segurança do ouro, privilegiando outros investimentos.

O ouro para abril encerrou em queda de 1,59%, a US$ 1.625,00 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na comparação semanal o metal precioso subiu 9,50%.

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou no início da tarde, pouco depois do fechamento dos contratos de ouro, o pacote de US$ 2 trilhões para estimular a economia do país, em meio à pandemia.

A legislação já havia passado pelo Senado e agora segue para sanção do presidente Donald Trump. A expectativa para aprovação fez o dólar subir pela manhã – a moeda tem sido bastante demandada recentemente por investidores, como opção de investimento seguro.

No noticiário internacional, além do avanço global do coronavírus, houve foco nos comentários de autoridades como o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Atlanta, Raphael Bostic, que disse que vê um PIB negativo nos EUA, já no segundo trimestre.

Mesmo com a queda de hoje, analistas acreditam que o metal tem espaço para avançar mais. “A tempestade perfeita para o ouro está se manifestando e continuará a elevar o preço do ouro”, afirma Peter Spina, presidente e diretor executivo da GoldSeek.com.

Para o analista o Commerzbank Carsten Fritsch, parece que o mercado de ações acredita que o pacote trilionário, aprovado pelo governo dos EUA nesta semana, conseguirá evitar um colapso econômico, mas há um risco para o dólar, que para ele deve significar um impulso para o ouro.

“Isso aumentará massivamente a dívida nacional dos EUA. Além disso, existem compras ilimitadas de títulos pelo Federal Reserve dos EUA. Todas essas medidas resultarão em um aumento na oferta de dólares, o que é efetivamente uma degradação das moedas de papel. É óbvio que o ouro – uma moeda alternativa que não pode ser reproduzida à vontade – se beneficiará dessa ‘orgia’ sem precedentes de impressão de dinheiro, mesmo que sofra algumas flutuações de preço no curto prazo”, diz Fritsch.

*Com informações do Dow Jones Newswires.