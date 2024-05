Ouro fecha em queda, com incertezas antes da ata do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2024 - 15:25 Para compartilhar:

O ouro fechou em queda nesta quarta-feira, em compasso de espera por ata da última decisão monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas apontam que há possibilidade de queda ainda maior dos preços no segundo semestre.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para junho fechou em baixa de 1,36%, a US$ 2.392,90 a onça-troy,

O ouro voltou a cair pelo segundo pregão consecutivo e está em consolidação, após renovar máximas recorde na segunda-feira, avalia a Bannockburn.

A valorização do dólar também parece ter contribuído para valorização dos preços nesta quarta-feira, ao encarecer a commodity para detentores de outras moedas, enquanto o mercado aguarda a ata do BC americano.

Em relatório, o Commerzbank analisa que os preços do ouro, no entanto, aparentam estar afastados das expectativas para as taxas de juros do Fed há algum tempo.

“Já apontamos isso diversas vezes e acreditamos em um contexto de ‘bolha racional'”, afirma o banco.

Na visão do banco, isso significa que os participantes do mercado estão comprando ouro na expectativa de que o preço continuará a subir, independentemente das expectativas da taxa de juros. Mas o Commerzbank projeta uma mudança neste cenário, com queda projetada do ouro a US$ 2.300 a onça-troy na segunda metade do ano.