Ouro fecha em queda, com fortalecimento do dólar e dicurso hawkish de Powell

Estadão Conteúdo 26/08/2022 - 15:18 Compartilhe

O ouro fechou em queda nesta sexta-feira. O metal precioso foi pressionado pelo fortalecimento do dólar e dos rendimentos dos Treasuries. O foco do mercado esteve no discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole. O tom dos comentários do banqueiro central foi considerado hawkish por analistas.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro caiu 1,22%, a US$ 1749,8 por onça-troy. Na semana, o metal perdeu 0,74%.

Powell afirmou que o foco da autoridade monetária é trazer a inflação para a meta de 2% ao ano e que a tarefa de restaurar a estabilidade dos preços nos Estados Unidos ainda levará “algum tempo”. No entanto, após a fala, economistas e investidores seguem divididos sobre a próxima reunião do Fed, em setembro, mas com as chances de uma terceira alta de 75 pontos-base predominando.

O BMO Capital considerou que o discurso veio “notavelmente em linha com as expectativas do mercado”. O banco aponta que certamente haverá uma elevação, o que já era esperado, e que os dados de inflação de julho não são suficientes para descartar a possibilidade de uma alta de 75 pontos-base.

A Capital Economics, por sua vez, considerou o discurso desta sexta como “conciso” para os padrões do evento e também “hawkish“. A consultoria vê a fala de Powell no contexto de declarações recentes do Fed contra as expectativas do mercado de que o BC está perto de uma mudança em sua política, com cortes de juros adiante.

“Os preços do ouro caíram à medida que os rendimentos do Tesouro subiram depois que Powell aderiu ao roteiro hawkish. O ouro está vulnerável, pois os rendimentos do Tesouro podem ganhar mais impulso na próxima semana se o mercado de trabalho permanecer saudável”, analisa Edward Moya, da Oanda.