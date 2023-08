Ouro fecha em queda, com força dos juros dos Treasuries e do dólar no exterior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 15:05 Compartilhe

O ouro fechou em queda neste pregão e finaliza a semana abaixo de US$ 1.950 a onça-troy, com atratividade reduzida pela força dos juros dos Treasuries e do dólar no exterior, à medida que investidores ponderam sobre os próximos passos de política monetária do Federal Reserve (Fed) após dados de inflação ao produtor e expectativas inflacionárias nos EUA.

No fechamento, o ouro para dezembro fechou em queda de 0,19%, a US$ 1.946,60 a onça-troy, na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na variação semanal, o contrato mais líquido do ouro caiu 1,49%.

Analista da Oanda, Edward Moya avalia que o metal precioso foi abalado nesta sessão pela força do dólar, seguindo o avanço maior do que o esperado no índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) e leituras preliminares das expectativas de inflação de longo prazo.

Já o CMC Markets nota que os rendimentos dos Treasuries também atuaram como limitador do ouro neste pregão e durante toda a semana, apesar dos novos sinais “contínuos” de desaceleração da inflação. Na visão do Commerzbank, os preços do metal precioso só devem voltar a ganhar força quando o mercado substituir expectativas de aperto monetário por apostas de cortes nos juros. “Esperamos que isto aconteça no quarto trimestre”, projeta o banco alemão.

Em relatório, o Commerzbank comenta ainda que as negociações do ouro estão enfrentando problemas com aumento no volume de vendas por ETFs (fundos negociados em bolsa). “Desde o início deste trimestre, 57 toneladas de ouro saíram dos ETFs de ouro rastreados pela Bloomberg. Suas participações caíram para o nível mais baixo desde abril de 2020″, aponta.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias