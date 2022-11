Ouro fecha em queda, com dólar forte pressionando operações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2022 - 16:06 Compartilhe

Os contratos futuros de ouro fecharam em baixa nesta segunda-feira, 28, apesar das crescentes incertezas em relação ao futuro da economia mundial, após as fortes manifestações na China no fim de semana contra a política de covid-zero. O avanço do dólar ante moedas rivais pesou sobre as negociações, deixando o metal precioso menos atrativo para investidores que operam outras divisas.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,78%, a US$ 1740,30 por onça-troy.

“Os mercados de ouro e prata estão pesando o aspecto baixista de uma economia chinesa em desaceleração que limita a demanda comercial e do consumidor por metais e outras commodities brutas”, disse Jim Wyckoff, analista sênior da Kitco Metals, à CNBC. “No entanto, alguma demanda de porto seguro em meio à incerteza geopolítica está limitando o interesse de venda de ouro e prata.”

Nesta sessão, o avanço dos juros dos Treasuries também pode estar contribuindo para uma maior pressão sobre os preços do ouro, com investidores avaliando a atratividade da renda fixa.

