Ouro fecha em queda com alta do dólar e avanço de juros dos Treasuries

O ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 3, pressionado principalmente pela valorização do dólar, o que torna a commodity mais cara e menos atrativa para quem negocia em outras moedas. O metal precioso também foi impactado pelo aumento dos juros dos Treasuries durante o pregão.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho caiu 1,90%, a US$ 1.871,2 a onça-troy.

A alta do dólar e dos rendimentos dos títulos da dívida pública americana ganhou mais força hoje após a divulgação de indicadores dos Estados Unidos que superaram as expectativas de analistas.

Em maio, o país gerou 978 mil empregos no setor privado, acima da estimativa de analistas, que indicava criação de 680 mil vagas. Os pedidos de auxílio-desemprego, por sua vez, caíram 20 mil na semana passada, para 385 mil. A previsão era de que o total somasse 393 mil. Agora, a expectativa é pelo payroll do mês passado, que sairá amanhã.

Além disso, o índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços americano subiu ao recorde histórico de 70,4 em maio, enquanto o mesmo dado medido pelo para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) avançou de 62,7 em abril para 64,0 no mês passado.

Segundo o CEO da Metals Daily, Ross Norman, o ouro também passou por uma correção nos preços hoje. “Alguma realização de lucros exacerbou o declínio e o ouro será reconstruído a partir daqui”, afirma o analista.

