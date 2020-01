Ouro fecha em queda com alívio por sinalização EUA-China e menor tensão EUA-Irã

O ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 9, à medida que a confirmação da assinatura do acordo inicial entre Estados Unidos e China na próxima semana aliviou os mercados, que já repercutiam de forma positiva a redução das tensões entre Washington e Teerã. O ouro para fevereiro caiu 0,38%, a US$ 1.554,30 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

“O ouro devolveu muitos dos ganhos obtidos nos últimos dias, com os investidores se confortando com o fato de que parece que o pior da tensão entre os EUA e o Irã ficou para trás”, destacam analistas do ING Economics.

Colaborou nesta quinta para reduzir a demanda pelo metal, considerado um ativo de segurança, a confirmação de que autoridades chinesas vão a Washington entre 13 e 15 de janeiro para assinar o acordo inicial bilateral.

As boas notícias para investidores reduziram a demanda por ativos considerados de segurança, como o metal precioso, e deixaram de lado o peso do dólar, que hoje sobe e pode pesar sobre os preços do ouro, cotado na moeda norte-americana.