Ouro fecha em queda com alívio no Oriente Médio e otimismo com acordo EUA-CHINA

O ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 13, diante do apetite por risco dos investidores, sustentado pelo otimismo diante da assinatura da “fase 1” do acordo comercial entre Estados Unidos e China, prevista para quarta-feira, 15. Há entre investidores e analistas a percepção de que a escalada na tensão entre EUA e Irã está diminuindo, reduzindo os temores no mercado.

O ouro para fevereiro caiu 0,60%, a US$ 1.550,60 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A chegada da delegação chinesa em Washington, prevista para o dia de hoje, é aguardada com ansiedade, já que nos próximos dias as duas maiores potências mundiais se preparam para a assinatura da “fase 1” do acordo comercial sino-americano. Os investidores também já assimilaram as novas sanções econômicas adotadas pelo governo americano contra o Irã, anunciadas na semana passada.

De acordo com relatório do ING, enviado à clientes hoje, embora as novas sanções dos EUA às exportações de metais iranianas tenham impulsionado os preços na sexta-feira, há uma avaliação de que “a oferta do Irã [de metais] no cenário global seja fundamentalmente pequena”. “Nesta semana, o mercado está mais focado no acordo comercial ‘fase um’, que deve ser assinado na quarta-feira”, afirma o ING.