Ouro fecha em queda, apesar de temores com coronavírus

As preocupações com o coronavírus e seus potenciais reflexos sobre a economia mundial que dominaram hoje os mercados no exterior e provocaram uma fuga de ativos de risco não se traduziram em aumento da demanda por ouro.

Na Comex, o contrato para abril do metal precioso fechou em queda de 1,59%, a US$ 1650 por onça-troy, após ter registrado ontem o maior preço em sete anos.

Na avaliação dos analistas do Commerzbank, os avanços recentes do ouro abriram espaço para uma realização de lucros de curto prazo, mas há potencial para que o metal continue avançando nos próximos pregões, podendo ultrapassar a marca de US$ 1700 por onça-troy.