Ouro fecha em queda, ante ponderações sobre juros do Fed

O ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 12, enquanto o mercado pondera sobre os próximos passos de política monetária do Federal Reserve (Fed). Mais cedo, a diretora do BC americano, Michelle Bowman, afirmou que não vê cortes em um “futuro imediato”.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril fechou em queda de 0,28%, a US$ 2.033,00 por onça-troy.

Os preços do ouro caíram pela terceira sessão seguida. Segundo o ING, o metal recebeu suporte recente da demanda por ativos seguros, mas a falta de clareza sobre o início do relaxamento monetário pelo Fed está limitando a possibilidade de um rali.

Pela manhã, Bowman reconheceu que a inflação teve um progresso satisfatório, mas alertou que “ainda existem muitos riscos no horizonte”. “É cedo para prejulgar se isso afetará a economia e não vejo como apropriado cortes no futuro imediato”, afirmou ela, acrescentando que ainda não é possível projetar quando os cortes começarão e qual será o tamanho da redução nas taxas.

No entanto, o TD Securities analisa que investidores estão sub posicionados em relação ao metal e prevê que há espaço para uma “alta substancial” nos preços do ouro no horizonte, caso a precificação do mercado para cortes de juros do Fed se concretize.

*Com informações da Dow Jones Newswires

