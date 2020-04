Ouro fecha em queda; analistas veem tendência de alta com temor por coronavírus

Os contratos futuros do ouro fecharam em queda nesta quarta-feira, 1º de abril, pelo quarto dia consecutivo, mas analistas veem tendência de alta para o preço do metal precioso, em meio à busca por segurança gerada pelo avanço da pandemia de coronavírus.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange, o ouro para junho recuou de 0,32%, a US$ 1.591,4.

O vice-presidente-executivo da GoldMining, Jeff Wright, afirmou que vê o preço do ouro entre em torno de US$ 1.600, mas que esse nível deve aumentar à medida que a pandemia de coronavírus avance.

“Os preços do ouro devem subir à medida que a propagação do vírus se intensifica, juntamente com os esforços de bloqueio para mitigá-lo”, concorda Edward Moya, analista de mercado da Oanda.

Analista de metais preciosos do Commerzbank, Carsten Fritsch ressalta que o Banco Central da Rússia anunciou que deixará de comprar ouro a partir desta quarta, o que também pode estar influenciando a queda no preço agora.

*Com informações da Dow Jones Newswires