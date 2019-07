Ouro fecha em queda, à espera do Fed e pressionado por dólar mais forte

O ouro encerrou o pregão desta quarta-feira, 31, em baixa, com os investidores aguardando a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O dólar levemente mais forte ante outras divisas principais pressionou a cotação, mas com pouco impulso.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro fechou em queda de 0,25%, US$ 1.426,10 a onça-troy.

A notícia mais aguardada para os mercados internacionais nesta quarta-feira é a decisão de política monetária do Fed, com a maioria dos analistas esperando corte de juros na ordem de 25 pontos-base. No mercado de ouro, contudo, o Commerzbank aponta que o quadro é de consolidação e que a perspectiva continua a ser de força na cotação.