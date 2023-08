Ouro fecha em leve queda, pressionado por dólar e juros dos Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 14:50 Compartilhe

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 14, pressionado pela força do dólar ante rivais e pela alta dos juros dos Treasuries. O metal chegou a operar no menor valor desde 11 de julho, mas reduziu parte das perdas, com leve desaceleração da força do dólar no fim do pregão.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,13%, a US$ 1.944 por onça-troy.

Na visão do Danske Bank, a força dos juros dos Treasuries segue a perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) poderá ser mais “hawkish” nas suas próximas comunicações, o que costuma pesar no metal precioso.

O TD Securities, entretanto, destaca que não deve haver uma queda adicional até que os preços caiam abaixo da marca de US$ 1.900 por onça-troy.

Na visão do banco canadense, é necessário atenção adicional nas próximas tendências dos dados econômicos, principalmente quanto os resultados parecem coincidir com “períodos pré-recessão”.

Já o ActivtTrades destaca que, apesar do metal ter reduzido parte das perdas seguindo uma desaceleração do dólar, ainda sim há possibilidade de a commodity “visitar” a área de US$ 1.900 por onça-troy.

Edward Meir, da Marex, por sua vez, destaca que o ouro, assim como o prata, ajudou a pressionar o índice Thomson Reuters-Jefferies CRB, uma referência global para commodities.

