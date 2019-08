Ouro fecha em leve baixa, mas segue acima de US$ 1.500 a onça-troy

O contrato futuro de ouro fechou em leve baixa, nesta sexta-feira. O metal manteve-se, porém, acima da marca de US$ 1.500 a onça-troy, apoiado nesta semana pela cautela com o comércio entre Estados Unidos e China e pela postura dos bancos centrais, com tendência de relaxamento monetário no quadro atual de perda de fôlego na economia do mundo.

O ouro para dezembro registrou queda de 0,07%, a US$ 1.508,50 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na comparação semanal, o contrato subiu 3,50%.

Nesta semana, o ouro atingiu máxima desde abril de 2013, no cenário de maior busca por segurança entre investidores. Hoje, ele chegou a subir durante parte do pregão, mas terminou o dia em baixa modesta.

O dólar mais fraco ante outras moedas principais apoiou o ouro, já que nesse caso o metal fica mais barato para os detentores das demais divisas. Por outro lado, o contrato não teve muito fôlego, nos níveis atuais. Em relatório, o Commerzbank afirma que a produção de ouro caiu mais rapidamente do que a demanda na China, o que torna o país dependente de importações do metal e ajuda a apoiar os preços.