Ouro fecha em leve baixa, com perspectivas para alta de juros do Fed no radar

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta quarta-feira, 16, pressionado pelas perspectivas de continuidade de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed). Nos Estados Unidos, alguns indicadores apresentaram força da economia local, sugerindo que há espaço para maior aperto visando conter a inflação, o que foi reforçado por declarações de dirigentes do Fed ao longo do dia.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro caiu 0,06%, a US$ 1775,8 por onça-troy.

Para o TD Securities, o ouro provavelmente negociará em baixa com novos aumentos das taxas reais de juros antes de se recuperar no final de 2023. Hoje, foi divulgado que as vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 1,3% entre setembro e outubro, em US$ 694,5 bilhões. O resultado superou expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 1,2% no período, reforçando a visão de resiliência da economia americana.

Já o presidente do Fed de Nova York, John Williams, afirmou que “restaurar a estabilidade de preço é de importância primordial” uma economia sustentável e de estabilidade financeira. “Estabilidade de preços não é um ‘talvez’, e sim um dever”, acrescentou. Para a presidente da distrital de Kansas City do BC americano, Esther George, o Fed deve continuar subindo os juros nos EUA, mas em ritmo menor.

