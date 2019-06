Ouro fecha em leve baixa, após oscilar durante o pregão

O ouro fechou em queda modesta nesta segunda-feira, 17, após registrar ganhos e perdas ao longo do dia. Investidores evitam movimentos muito acentuados, à espera da reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) nesta semana.

O ouro fechou em baixa de 0,12%, a US$ 1.342,90 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O ouro recebeu apoio em pregões recentes, diante de preocupações com o comércio global. Além disso, investidores ponderam se o Fed pode sinalizar um relaxamento monetário mais adiante, o que pode influenciar o câmbio e os Treasuries e, consequentemente, o mercado do metal. Investidores ainda monitoram as tensões dos últimos dias no Oriente Médio, com troca de acusações entre Estados Unidos e Irã após um ataque contra dois petroleiros no Golfo de Omã.