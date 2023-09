Ouro fecha em leve alta, na véspera de decisão do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2023 - 15:15 Compartilhe

O ouro fechou em alta modesta nesta terça-feira, 19, enquanto investidores se posicionam para decisão monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), sob expectativa de pausa no aperto monetário e especulações sobre possível pico dos juros americanos.

O contrato do ouro para dezembro fechou em alta marginal de 0,02%, em US$ 1.953,70 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O ouro conseguiu manter nível de US$ 1.950 a onça-troy neste pregão, equilibrando o impulso do dólar relativamente fraco no exterior e pressão de nova escalada nos juros dos Treasuries na véspera de decisão do Fed.

Analistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperam, em consenso, que o BC norte-americano mantenha os juros no nível atual, de 5,25% a 5,50%. Porém, os especialistas divergem sobre qual será o pico das taxas, aguardando pistas sobre os próximos passos do Fed no comunicado e na coletiva de imprensa do presidente da instituição, Jerome Powell, na quarta-feira.

Analista da Oanda, Edward Moya avalia que o foco dos investidores de ouro deve começar com a decisão do Fed, mas rapidamente será redirecionado para as decisões monetárias do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês).

“Se crescer o otimismo de que a maior parte do mundo avançado já parou de aumentar as taxas, isso seria uma boa notícia para o ouro”, observou ele. Outro catalisador para o metal precioso podem ser preocupações sobre “pouso forçado” das economias, mesmo que o dólar mantenha sua força, acrescenta Moya.

Para o TD Securities, os movimentos nos mercados já demonstram negociações focadas no risco de recessão. O banco de investimentos nota que “a escalada nas curvas de juros de títulos soberanos, aceleração nos preços do petróleo e persistência da inflação estão aumentando o risco de um pouso forçado”. Além disso, o TD aponta que este cenário permite uma estabilização nos preços do ouro acima do esperado, o que “oferece algum apoio para o complexo de metais preciosos”.

Em relatório, a Oxford Economics projeta que uma rápida desaceleração da economia global provavelmente disparará uma aversão ao risco nos mercado, impulsionando a demanda por ouro e outros ativos seguros, como o franco suíço.

