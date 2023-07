Ouro fecha em leve alta, na expectativa de Fed menos rígido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 14:50 Compartilhe

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou esta terça-feira, 25, com ganho modesto, na expectativa de que os direcionamentos do Federal Reserve (Fed) sejam menos rígidos. Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em alta de 0,08%, a US$ 1.963,70 por onça-troy.

Na visão de Craig Erlam, analista da Oanda, apesar da alta, investidores parecem estar adiando um catalisador mais forte para o metal precioso, no aguardo do direcionamento do Fed desta quarta-feira, 26. “Outro aumento dos juros de 25 pontos-base está basicamente precificado nesta fase, agora é uma questão de saber se eles vão sinalizar mais por vir ou adotar uma posição menos agressiva”.

Já segundo o Commerzbank, os avanços recentes do ouro e da prata ocorrem pela especulação de flutuações de preços no curto prazo. “Por outro lado, os investidores ainda parecem estar esperando por sinais claros sobre se e quando o Fed encerrará seu ciclo de alta de juros”, avalia.

O banco alemão destaca que a forma como o mercado metal precioso irá se desenvolver na próxima semana depende das novas perspectivas da trajetória de juros do Fed. “É provável que o ouro avance se houver alguma indicação clara de que o aumento da taxa de quarta-feira será de fato o último do ciclo atual”, avalia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias