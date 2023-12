Ouro fecha em leve alta, em dia de pouca liquidez e dólar fraco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2023 - 15:51 Para compartilhar:

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em leve alta neste pregão, em dia de liquidez reduzida devido às festas de fim de ano e com ajuda da queda do dólar, que apresenta recuo ante moedas rivais fortes.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em alta de 0,03%, a US$ 2.069,80 por onça-troy.

O ouro manteve leve impulso ascendente, em meio à pouca liquidez das negociações devido ao feriados entre o Natal e o Ano Novo, que deixou os mercados da Europa e de Hong Kong fechados. Ainda sim, o ouro se manteve próximo das máximas do início do mês, quando chegou a fechar a US$ 2.089,70.

O chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank, Ole Hansen, adianta que 2024 poderá ser o “ano dos metais”, sobretudo para o ouro e a prata, com impulso de menores rendimentos de títulos, corte nas taxas de juros globais e possíveis interrupções no lado da oferta.

*Com informações da Dow Jones Newswires

