Ouro fecha em leve alta, com investidor à espera de dados dos EUA

Os futuros do ouro encerraram em leve alta na sessão desta quinta-feira, 30, com investidores na expectativa da publicação dos dados de inflação dos Estados Unidos na sexta-feira.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em alta de 0,07%, a US$ 2.342,90 a onça-troy.

Hoje, o investidor assimilou dados de atividade dos Estados Unidos. O Departamento do Comércio revisou de 1,6% para 1,3% o crescimento anualizado no primeiro trimestre. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de 1,6%, o que repetiria a leitura inicial. No quarto trimestre, o crescimento havia sido de 3,4%. Os rendimentos dos Treasuries passaram a cair, mesma tendência do dólar, o que, em tese, aumenta a atratividade de ativos cotados na moeda americana, como o ouro.

Mas o investidor preferiu exercer certa cautela. Divulgado amanhã, o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), principal métrica de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), poderia lançar luz sobre a trajetória das taxas de juros americanos, especialmente à medida que as projeções para o primeiro corte na taxa foram adiadas de setembro para novembro, disse George Pavel, diretor da Capex.com, no Oriente Médio.

“Por outro lado, o ouro ainda pode encontrar apoio da forte demanda global, principalmente impulsionada pelo Banco Central da Índia e investidores chineses”, afirmou.