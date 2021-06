Ouro fecha em leve alta, com inflação no radar, e tem 1º avanço semanal em junho

O contrato de ouro no mercado futuro de Nova York fechou com leve avanço nesta sexta-feira. É a primeira vez, desde maio, que o metal registra alta semanal. Pela manhã, após a divulgação do aumento de 3,9% do índice de preços ao consumidor (PCE) nos EUA, na comparação anual, o metal precioso avançava de modo acentuado, enquanto os juros longos dos Treasuries caíam. Horas depois, porém, o movimento se inverteu e o ouro voltou a ficar próximo da estabilidade, com os rendimentos em alta.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto avançou 0,06%, a US$ 1.777,80 por onça-troy.

Após três quedas semanais consecutivas, o ouro avançou 0,50% na semana. Os investidores se mantiveram atentos aos dados de inflação divulgados pelos Estados Unidos. A medida de expectativa de inflação dos consumidores para um ano, por exemplo, desacelerou de 4,6% a 4,2%, segundo dados da Universidade de Michigan. “Se esta tendência continuar, poderá diminuir as expectativas de aumento das taxas de juros e, por consequência, beneficiar o ouro”, afirmou o Commerzbank.

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), por sua vez, veio em linha com o esperado por analistas em maio. Em meio a divergências entre os dirigentes do Federal Reserve (Fed), que discursaram durante a semana, o banco central americano deve se manter focado nos dados de emprego.

No longo prazo, o ouro também pode ser favorecido indiretamente pelo pacote de infraestrutura de Joe Biden, avalia o banco alemão. O presidente americano anunciou ontem um acordo provisório que, após a dedução de recursos já aprovados, custa US$ 579 bilhões em um período de cinco anos. “Para fazer esse financiamento, devem ir atrás de impostos até então não pagos, entre outras coisas. Isso dificilmente será suficiente, no entanto”, ressalta o analista Carsten Fritsch, do Commerzbank. “O que significa que uma parte considerável terá de ser financiada por meio de dívidas mais altas, beneficiando o ouro a longo prazo”, acrescenta o profissional.

Veja também