Ouro fecha em leve alta, com enfraquecimento do dólar

Estadão Conteúdo 24/08/2022 - 15:27 Compartilhe

O ouro fechou com ganhos modestos nesta quarta-feira, 24. O metal precioso foi apoiado pelo enfraquecimento do dólar durante a sessão. Investidores mantêm a expectativa pelo Simpósio de Jackson Hole.

O simpósio começa na quinta-feira, 25, e deve trazer mais sinais sobre os próximos passos da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O ouro para dezembro fechou em alta de 0,02%, em US$ 1.761,5 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Para o economista da Oanda Edward Moya, o ouro se firmou depois que o dólar abrandou no que é um pregão de volume muito baixo. “A queda do ouro pode não ter terminado, mas ninguém quer ser agressivo no momento. Após Jackson Hole, os investidores devem saber o suficiente para saber se o aumento nos rendimentos continua e isso ditará o que acontece com o ouro”, analisa, em relatório enviado a clientes.

Para o TD Securities, com todos os olhos no discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, os participantes estão apontando para sinais de que as condições financeiras já começaram a melhorar. “Estamos antecipando um evento de capitulação em ouro”, destaca.