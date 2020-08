Ouro fecha em leve alta, com dólar fraco, mas busca por segurança contida

O contrato futuro de ouro mais líquido fechou com pouca variação nesta segunda-feira, 31, em leve alta. Ainda que apoiado pelo dólar fraco após a repercussão dos anúncios do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na última semana, o metal não foi tão demandado, diante de um quadro em geral de apetite por risco e menor busca por segurança.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), a onça-troy do ouro para dezembro encerrou em alta de 0,19%, a US$ 1.978,60.

O impulso no preço segue os indicativos do Fed na última semana, que elevaram o preço do metal na última sexta-feira ao maior valor nas últimas duas semanas.

O movimento é guiado por um “dólar enfraquecido e que está sob pressão” desde o anúncio da mudança de diretrizes do banco central americano, avalia o Commerzbank.

A agência de classificação de risco Fitch na última sexta-feira elevou suas perspectivas para o ouro entre 2020 e 2021, indicando em relatório justamente que as baixas taxas de juros e o “dólar enfraquecido” devem permanecer no próximo ano. No entanto, a agência indicou também que há possibilidade de um cenário melhor para investimentos mais rentáveis.

Os ganhos com o dólar mais fraco estariam assim limitados, e uma marca acima dos US$ 2 mil a onça-troy para o ouro é improvável na visão do Commerzbank, com interesse “insuficiente dos investidores no momento”. “Investidores financeiros especulativos continuam a sair do ouro”, aponta o banco.

