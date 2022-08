Ouro fecha em leve alta, com cautela geopolítica em foco

O ouro fechou com ganhos, nesta terça-feira, 2. A cautela com o quadro geopolítico esteve presente e apoiou a compra do metal, com foco na visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. Por outro lado, o dólar forte limitou os ganhos, reduzindo o apetite de detentores de outras moedas.







O ouro para dezembro fechou em alta de 0,11%, em US$ 1.789,70 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Hoje, a visita de Pelosi a Taiwan esteve em foco. Ao chegar, seu escritório publicou comunicado, no qual a viagem significa uma reafirmação do compromisso americano com a democracia em Taiwan. Já a China criticou duramente a iniciativa, ameaçando adotar retaliações. O país asiático fará exercícios militares na região de Taiwan, ainda nesta semana, e há dúvidas sobre outras potenciais medidas que Pequim pode adotar para lidar com o assunto.

No câmbio, o dólar se fortalecia, o que reduz o apetite de investidores por ouro, cotado na moeda americana.

O Commerzbank destacava ainda, em relatório a clientes, a recuperação recente do metal, que chegou a tocar máximas em quatro semanas. O banco nota que o movimento ocorre após o contrato bater mínimas em 16 meses.