Ouro fecha em leve alta, com ajustes após desaceleração inflacionária nos EUA

O ouro fechou em leve alta, acumulando ganhos na semana com a desvalorização recente do dólar perante os rivais e diante da percepção dos investidores de que o ciclo de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed) está chegando ao fim.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em alta de 0,12%, a US$ 1963,60 por onça-troy. Na semana, o ouro acumulou alta de 1,71%.

“Uma inflação mais fraca provavelmente domaria as preocupações com um aperto monetário ainda muito forte pelo Fed, e poderia fazer com que o metal amarelo se solidificasse em uma faixa mais alta”, diz o TD Securities em relatório. Segundo o TD, o ouro ainda aproveita a maré positiva trazida pelos dados da inflação americana.

Para o analista da Oanda, Craig Erlam, o movimento futuro do ouro ainda é incerto e a commodity pode estagnar e se manter neste novo patamar, ou regredir e estagnar em um patamar mais baixo. “Agora é uma questão de saber se o que estamos vendo é um movimento corretivo em resposta à desaceleração que iniciou maio, ou se essa desaceleração dos últimos meses já foi uma correção”, pontua.

