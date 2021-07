Ouro fecha em leve alta, aguardando payroll e de olho em postura do Fed

O contrato mais líquido do ouro fechou em leve alta nesta quinta-feira, 1º, enquanto investidores observam sinais da recuperação da economia, especialmente nos Estados Unidos. A publicação do relatório americano de empregos mensal de junho é aguardada com grande expectativa, porque pode fornecer indicações para a política monetária do Federal Reserve (Fed).

O contrato do ouro para agosto fechou em alta de 0,29%, em US$ 1.776,80 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Na visão do Commerzbank, a faixa de preços entre US$ 1.750 e US$ 1.755 a onça-troy “provou ser um limite de suporte viável” para o ouro.

Segundo a Fitch, a produção global do ouro deve crescer em sua taxa mais rápida em três anos em 2021, à medida que as interrupções causadas pela covid-19 diminuem. A agência espera que a oferta de ouro aumente para 141,7 milhões de onças-troy até 2030, ante 109,4 milhões de onças em 2021.

Em relação à política monetária, o presidente da distrital da Filadélfia do Fed, Patrick Harker, afirmou hoje em entrevista que está pronto para o início da desaceleração do volume de compras de ativos pela entidade neste ano, embora um aumento da taxa de juros esteja distante.

*Com informações Dow Jones Newswires.

