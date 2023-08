Ouro fecha em baixa, pressionado por valorização de juros dos Treasuries de longo prazo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 15:10 Compartilhe

O ouro fechou em queda na sessão desta quinta-feira, 3, pressionado pela alta dos juros dos Treasuries de longo prazo. A commodity “compete” com os títulos públicos americanos em quadros de cautela, já que ambos são considerados ativos de segurança.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,31%, a US$ 1.968,80 por onça-troy.

O metal foi “recentemente afetado por dados bem robustos emprego nos EUA, empurrando os rendimentos dos títulos de 10 anos a 4,1%, reduzindo a atratividade do ouro para os investidores”, comentou Arthur Parish, analista da SP Angel.

Os números semanais de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA, publicados nesta quinta-feira, mostraram alta de 6 mil, a 227 mil; contudo, o nível continua baixo e aponta para um mercado de trabalho de trabalho ainda muito apertado, segundo análise do Citi.

A leitura corrobora o relatório da ADP de quarta-feira, que contabilizou a criação de 324 mil empregos no setor privado em julho, bem acima da previsão da FactSet.

O dado forte fez diminuírem as apostas em uma pausa no ciclo de aperto do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, apoiando os rendimentos dos títulos públicos dos EUA.

*Com informações da Dow Jones Newswires

