Ouro fecha em baixa pressionado por Treasuries e de olho em expectativas do Fed

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em baixa na sessão desta segunda-feira, 17, pressionado pela alta dos juros dos Treasuries e em meio a expectativas para a próxima decisão monetária do Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em queda de 0,41%, a US$ 1.956,40 por onça-troy.

Na visão da Oanda, a recuperação do ouro irá ser pausada até a certeza de que o Federal Reserve (Fed) terminou de aumentar as taxas na reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do dia 26 de julho. “O mercado de trabalho segue firme, mas há expectativas de que vá enfraquecendo gradativamente. A temporada de balanços será chave para o metal precioso, porque mais aperto do Fed pode precisar ser precificado se os resultados corporativos americanos estiverem muito otimistas de que uma recessão será evitada e que a resiliência do consumidor permanecerá”.

Já o TD Securities avalia que confirmações de que a inflação está mais fraca poderia ajudar a acalmar preocupações sobre mais rigidez pelo Fed e levar o metal precioso a se solidificar em uma faixa mais alta.

