Ouro fecha em baixa, pressionado por postura ‘hawkish’ de BCs e espera do payroll

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta quinta-feira, 3, em sessão na qual o metal é pressionado pela adoção de um tom hawkish nos principais bancos centrais da Europa. O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu elevar juros, enquanto o Banco Central Europeu (BCE) deu sinalizações sobre a retirada de estímulos e de maior preocupação com a inflação. Como resultado, os rendimentos dos títulos públicos avançaram, pressionando o metal. O mercado espera agora a publicação na sexta-feira, 4, dos dados de emprego (payroll) de janeiro nos Estados Unidos.

O ouro para abril, contrato mais líquido, fechou em baixa de 0,34%, a US$ 1.804,10 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O grande destaque da decisão do BCE ficou por conta do tom adotado pela presidente da autoridade, Christine Lagarde, após o banco realizar alterações marginais nas orientações de política monetária. Os juros, por exemplo, foram mantidos e a intenção de encerrar o chamado Programa de Compra de Emergência de Pandemia (PEPP), reforçada.

A banqueira central chamou atenção para a possibilidade de inflação subir mais do que o esperado. Ela também indicou as reuniões de março e junho como “criticamente importantes” para julgar se os objetivos do forward guidance foram atingidos.

A postura foi adotada logo após a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) registrar avanço de 5,1% em janeiro na comparação anual, maior marca da história da moeda comum.

Para o Commerzbank, a previsão de inflação do BCE de 4,1% para o primeiro trimestre é irrealisticamente baixa. “Há uma pressão crescente sobre o BCE para encerrar sua política monetária ultrafrouxa antes do final do ano”, aponta o banco alemão.

Sobre o payroll norte-americano, o Commerzbank acredita que a publicação do relatório ADP registrando queda de mais de 300 mil vagas no setor privado em janeiro significa um risco de baixa para a divulgação oficial da sexta-feira.

Por sua vez, como a onda da variante Ômicron nos EUA parece estar diminuindo rapidamente, o fraco número de janeiro pode se tornar uma anomalia que será corrigida em fevereiro, avalia. “Os mercados parecem estar olhando além dos dados, uma vez que o preço do ouro também quase não reagiu aos números do ADP”, conclui o banco alemão.

Saiba mais