Ouro fecha em baixa, pressionado por dólar forte e alta nos juros dos Treasuries

O ouro fechou em queda na sessão desta quarta-feira, 2, pressionado pela valorização do dólar e pelo aumento dos juros dos Treasuries.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em baixa de 0,19%, a US$ 1.975,0 por onça-troy.

“O mercado de ouro vai ter dificuldades enquanto a ‘re-inclinação’ da curva de juros dos EUA continuar. O VIX índice que mede a volatilidade das bolsas de Nova York está subindo e parece que Wall Street está ficando nervosa”, comentou o analista da Oanda Edward Moya.

Os mercados reagem ao rebaixamento da classificação de crédito dos Estados Unidos Pela Fitch, de AAA para AA+, que apoiou o dólar ante pares. A cotação em alta torna o ouro mais caro para investidores estrangeiros que negociam a commodity com a moeda americana.

O dólar ainda ganhou fôlego com a leitura do relatório da ADP, que registrou quase o dobro de novos empregos do que os analistas da FactSet previam. As apostas em uma manutenção dos juros em setembro pelo Fed diminuíram após o dado, segundo monitoramento do CME Group.

Nessa toada, as retornos dos Treasuries também subiram, tornando mais atrativos os títulos públicos americanos, que competem com o ouro como ativos de segurança.

