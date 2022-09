Ouro fecha em baixa, pressionado por dólar forte

Estadão Conteúdo 06/09/2022 - 14:54 Compartilhe

O contrato futuro do ouro fechou em baixa, nesta terça-feira, 6, pressionado pela força do dólar. Com isso, mesmo o quadro de relativa cautela nos mercados não foi suficiente para levar o metal precioso ao território positivo.







O ouro para dezembro fechou em queda de 0,56%, em US$ 1.712,90 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O ANZ comentou, em relatório mais cedo, que o ouro era ainda apoiado pela busca por segurança, em meio a preocupações sobre o crescimento econômico mais fraco. Isso, segundo o banco, ajudava a compensar um dólar mais forte, “que normalmente pesa sobre o apetite do investidor no metal precioso”.

O ouro é cotado em dólar e, caso a moeda americana se valorize, fica mais caro para os detentores de outras moedas, o que contém a demanda. Nesse quadro, o contrato do metal chegou a subir em parte do dia, mas terminou com sinal negativo.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras composto global, elaborado pela S&P Global e pelo JPMorgan, recuou a 49,3 em agosto, na leitura final, em território de contração nessa pesquisa. Na zona do euro, cresciam os temores de recessão, após a Rússia cortar os envios de gás pelo gasoduto Nord Stream 1.