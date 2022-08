Ouro fecha em baixa, pressionado por dólar forte

Estadão Conteúdo 19/08/2022 - 14:52 Compartilhe

O ouro registrou queda, nesta sexta-feira, 19, com o contrato pressionado pela força do dólar. Diante do câmbio, mesmo o quadro de certa cautela nos mercados internacionais não foi o suficiente para apoiar as compras do metal. O ouro para dezembro fechou em baixa de 0,47%, em US$ 1.762,90 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Na comparação semanal, o contrato recuou 2,98%.

A Capital Economics destaca, em relatório a clientes, que a retomada de um rali do dólar nesta semana pesou sobre os preços dos metais preciosos, “particularmente o ouro”.

O TD Securities, por sua vez, aponta que as expectativas nos mercados por cortes nos juros mais à frente nos EUA têm diminuído, o que deve levar a uma redução nas apostas especulativas em metais preciosos.

Segundo o TD, há grande foco no mercado no Simpósio de Jackson Hole, na próxima semana, quando o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve dar mais detalhes sobre os próximos passos na política monetária.

Alguns analistas esperam sinalização mais hawkish do Fed na próxima semana, diante da inflação bastante elevada.

Nesse contexto, os retornos dos Treasuries subiam nesta sexta-feira. Os juros dos bônus competem com o ouro como alternativa segura de investimento, portanto esse movimento no mercado de Treasuries tende a pressionar a cotação do metal.