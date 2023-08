Ouro fecha em baixa, pressionado por demanda por Treasuries e cautela por CPI

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 15:00 Compartilhe

O ouro fechou a quarta-feira, 9, em baixa, estendendo as perdas de ontem em meio à demanda alta por Treasuries longos, e com investidores cautelosos, de olho no índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que será divulgado na quinta-feira, 10.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,54%, a US$ 1.949,90 por onça-troy.

Para a Spartan Capital, os juros dos Treasuries e o dólar ainda fortalecidos têm pesado sobre a procura do metal precioso como opção de segurança.

Ainda assim, a consultoria acredita que a commodity de segurança vai se valorizar, influenciada por “problemas geopolíticos consistentes”, e buscar campo por acima de US$ 2.000,00 por onça-troy.

Craig Erlam, da Oanda, considera que a incerteza com os dados de inflação americana tem deixado traders inseguros e fez com que o ouro se aproximasse da marca de US$ 1.900,00 outra vez.

Segundo ele, os investidores continuam incertos com a possibilidade do ciclo de aperto de juros pelos bancos centrais do mundo estar chegando ao fim, e a cautela se deve ao fato dessa “narrativa poder mudar se virmos alguma melhoria adicional nos dados, começando com o CPI dos EUA, mas, por enquanto, o nervosismo segue”.

