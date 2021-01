Ouro fecha em baixa, pressionado por avanço dos juros dos Treasuries

O ouro chegou a subir em parte da sessão, em meio a temores como a onda de casos da covid-19 em várias partes do mundo e também com a tensão política em Washington. Ao longo do dia, porém, o metal perdeu fôlego, pressionado pelo avanço dos juros dos Treasuries, que concorrem com o ouro como opção mais segura de investimento.

O ouro para entrega em fevereiro fechou em baixa de 0,36%, em US$ 1.844,20 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Os juros dos Treasuries têm mostrado ganhos recentes, o que tende a pressionar o ouro, já que ambos concorrem como alternativa segura. Em relatório, o Commerzbank comentava mais cedo que o metal parecia ter se estabilizado, mas lembrava que a alta nos retornos dos bônus americanos tendia a pressioná-lo. O banco alemão também mencionava o fato de que o avanço dos juros dos Treasuries tendia a apoiar o dólar, outro fator a pressionar o metal.

A Sucden Financial, por sua vez, apontava que os metais preciosos eram menos demandados hoje, graças em parte a um maior apetite por risco nos mercados, embora em um cenário volátil e sem sinal único.

