Ouro fecha em baixa, mas queda é limitada pela perda de fôlego dos Treasuries

O ouro fechou em baixa nesta sessão. O avanço dos juros dos Treasuries colaborou para pressionar a cotação do metal durante boa parte do dia. Entretanto, uma perda de fôlego nos rendimentos da renda fixa americana possibilitaram que o ouro reduzisse suas perdas.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,22%, a US$ 1.980,3 por onça-troy.

“Quando os juros de Treasuries caem, a atratividade de ativos de rendimento baixo ou zero, incluindo o ouro, tende a aumentar”, explicou a City Index em relatório.

A Marex observou que a desvalorização do ouro também era surpreendente em meio à queda do dólar no exterior. Em tese, a depreciação da moeda americana tende a apoiar commodities, uma vez que as torna mais baratas para operadores de outras divisas.

