Ouro fecha em baixa com volta da inclinação da curva de juros dos Treasuries

O ouro fechou em baixa nesta quarta-feira, 3, em meio ao retorno da inclinação da curva de rendimentos dos Treasuries, que havia arrefecido na sessão anterior. Com juros mais altos, o metal precioso perde atratividade para os investidores.

O ouro com entrega prevista para abril fechou em queda de 1,03%, a US$ 1.715,8 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

“Os preços do ouro estão mais uma vez sendo negociados em sincronia com o mercado de títulos”, afirma o analista de mercado financeiro Edward Moya, da OANDA. “Se continuar a se estender essa liquidação do mercado de títulos, o ouro poderá sofrer mais no curto prazo.”

Segundo o profissional, o foco agora está no discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, nesta quinta-feira, 4. “O Fed está lentamente perdendo o controle da curva dos Treasuries e eles provavelmente precisarão sinalizar que ficarão preocupados se os rendimentos continuarem a subir”, avalia Moya.

Em relatório enviado a clientes, a Capital Economics ressalta que os fluxos de saída de fundos negociados em bolsa (ETFs) de ouro também são uma tendência no momento, “refletindo a demanda reduzida dos investidores por portos seguros”.

“O dólar e os rendimentos dos títulos dos EUA continuam sendo os principais determinantes para o preço do ouro”, avalia o analista de metais preciosos Carsten Fritsch, do banco alemão Commerzbank.

